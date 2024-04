TRE-PR retorna julgamento de ações que podem cassar mandato de Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retorna, nesta terça-feira (9), o julgamento das Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) contra o senador Sergio Moro (União-PR), que pode resultar na cassação de seu mandato.

O julgamento se encerra hoje, e votam os desembargadores Julio Jacob, que pediu vista, Anderson Fogaça e Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE-PR. Atualmente o placar está de 3 votos contra a cassação do mandato de Moro contra 1 a favor.

Até o momento, os desembargadores Luciano Carrasco Falavinha Souza, Claudia Cristina Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz votaram contra a cassação do mandato do senador, enquanto o desembargador José Rodrigo Sade votou a favor da perda do mandato de Moro.

As duas Aijes foram protocoladas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Liberal (PL), que acusam Moro de abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação ao longo da campanha eleitoral de 2022 e caixa dois.

Caso seja condenado, Moro ainda poderia recorrer ao TSE, e o mesmo vale para os partidos, que podem recorrer à Corte Eleitoral caso discordem a decisão do TRE paranaense.

