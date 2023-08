Três ministros do STF votaram por tornar Zambelli ré por perseguição armada

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia foi a terceira a votar, durante sessão nesta sexta-feira (11) a favor de tornar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ré no caso em que ele ela perseguiu, armada, um homem nas ruas de São Paulo na véspera das eleições de 2022.

Ainda durante a madrugada, através do plenário virtual, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou a favor de tornar Zambelli ré, e foi acompanhado por Moraes, que também deu voto favorável de tornar a parlamentar ré no caso.

Gilmar afirmou, em seu voto, que foi comprovado o “porte ostensivo de arma de fogo à véspera das eleições, em situação vedada e de risco, com a perseguição e submissão da vítima à restrição espacial”, e que embora a parlamentar tenha porte de arma, “o uso fora dos limites da defesa pessoal, em contexto público e ostensivo, ainda mais à véspera das eleições, em tese, pode significar responsabilidade penal”.

Os ministros tem até o dia 21 para votarem na ação através do plenário virtual.

