Tribunal de Justiça abre inscrições para o programa Residência Judicial

Sarah Chaves, com informações do TJMS

O programa Residência Judicial auxilia o aprendizado do advogado por meio de bolsa de estudo mensal, prestada pelo Poder Judiciário de MS, sem vínculo empregatício ou encargos trabalhistas.

Serão destinadas 30 vagas para Campo Grande e 30 vagas para comarcas do interior. Para concorrer é necessário ser bacharel em direito e estar vinculado a um programa de preparação para o ingresso na carreira da magistratura em MS, em instituição de ensino conveniada.

As inscrições para o 3º processo seletivo ficarão abertas até o dia 12 de junho através do https://www.tjms.jus.br/concursos/residencia-judicial . A prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 2 de julho. A bolsa de estudo é de R$ 3.000,00.

Profissionais que já exercem a advocacia não podem se inscrever ou que já participem de programa semelhante em outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta.

Saiba mais

A Residência Judicial é constituída pelas etapas Residência I, Residência II e Residência III, com carga horária de 20 ou 30 horas semanais, com duração máxima de um ano para cada etapa. Nessa proposta, parte das atividades é cumprida em gabinete, supervisionada por um magistrado orientador e a outra será cumprida sob a responsabilidade da instituição de ensino conveniada.

Além da prática jurídica, o residente deverá frequentar o curso de preparação para a magistratura e, ao término da participação no programa, o residente judicial recebe o certificado expedido pelo Tribunal de Justiça, valendo como prova de atividade jurídica.

Deixe seu Comentário

Leia Também