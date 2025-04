Tribunal de Justiça de MS alerta sobre golpe aplicado por falsos advogados

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) emitiu um alerta à população sobre um golpe que está sendo aplicado por uma organização criminosa com atuação em vários Estados do país. Os golpistas utilizam dados de processos reais para enganar vítimas, se passando por advogados.

Segundo o TJMS, as informações usadas são públicas e extraídas dos Diários de Justiça. Com esses dados, os criminosos entram em contato com as vítimas, geralmente por WhatsApp ou ligação telefônica, solicitando informações pessoais, dados bancários ou pagamentos de taxas falsas, como certidões ou supostos valores liberados em processos.

O Tribunal esclarece que não faz esse tipo de contato direto com partes dos processos. Em caso de abordagem suspeita, a recomendação é procurar diretamente o advogado responsável ou o cartório de distribuição.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), também atua no combate a esse tipo de crime. A OAB/MS orienta que qualquer tentativa de golpe seja denunciada imediatamente pelo canal oficial de denúncias disponível no site da instituição, na seção Denúncia - Falso Advogado (clique aqui).

