Tribunal de Justiça de MS fica em 1° em prêmio nacional de inovação

Sarah Chaves, com informações do TJMS

A Central de Processamento Eletrônico (CPE) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob o comando do juiz Olivar Augusto Roberti, venceu seus 10 concorrentes e levou a melhor no Prêmio de Inovação do Judiciário Exponencial (J.EX), na categoria "Inovação na Gestão".

Nesta quarta edição do Prêmio de Inovação do J.EX., entregue na noite desta terça-feira (21), representando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como finalistas estavam a CPE, enquanto o Des. Sérgio Fernandes Martins concorria na categoria Liderança Exponencial. Na verdade, o Prêmio Inovação é uma proposta que objetiva reconhecer e incentivar iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no ecossistema de justiça.

A Central de Processamento Eletrônico (CPE), sob o comando do juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian, representou a justiça sul-mato-grossense entre 11 iniciativas transformadoras e como Liderança Exponencial, o Des. Sérgio Fernandes Martins ficou entre os finalistas em razão de ação Gabinete de Integração, implantada no início da atual gestão de TJMS.

A Central de Processamento Eletrônico (CPE) é uma iniciativa inovadora do Poder Judiciário que surgiu há 10 anos em razão do então panorama da justiça sul-mato-grossense que enfrentava um aumento na demanda, dificuldade de formação da força de trabalho, de profissionais em comarcas do interior, de treinamento, de reposição e nomeação de servidores e falta de padronização de trabalho.

Desde então, o objetivo principal da CPE é agilizar e aperfeiçoar as atividades jurisdicionais de forma a possibilitar o aumento do número de processos trabalhados por usuário, por isso, o propósito tem sido cumprido e copiado.

“Ficamos muito felizes com a conquista do primeiro lugar, mas essa não é uma conquista individual. É o reconhecimento dos trabalhos dos diretores que me antecederam e dos integrantes da CPE, que se dedicam e buscam diariamente contribuir para uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Os agentes trabalham com foco, recebem treinamento para ser especializados nas áreas que trabalham. É uma vitória coletiva que nos anima a continuar esse trabalho”, explicou Coneglian.

