Tribunal de Justiça de MS passa por inspeção do CNJ

Sarah Chaves, com informações do CNJ

Uma equipe de inspeção do Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) começou a trabalhar, in loco, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) nessa segunda-feira (7) sendo esta, a décima quarta das inspeções em cortes estaduais promovidas pela Corregedoria do CNJ, este ano.

A inspeção promove a verificação de procedimentos dos setores administrativos e judiciais e busca o aprimoramento da prestação jurisdicional, a fim de melhorar o atendimento ao cidadão.

Até a próxima quarta-feira (9), grupos com ao menos um juiz e um servidor com conhecimento a respeito do trabalho sob foco farão visitas às repartições do tribunal a fim de juntar informações que seguirão para análise da Corregedoria Nacional de Justiça.

As constatações do trabalho de inspeção vão compor relatório com contribuições às rotinas adotadas atualmente pelo TJMS, conforme proposta do CNJ para a uniformização na prestação de serviços. “Aquilo que pudermos melhorar, pontuar, será sugerido naturalmente, mas o foco é justamente o aprimoramento da prestação jurisdicional”, explicou o coordenador da equipe, o desembargador Fábio Uchôa Montenegro, durante solenidade no plenário do tribunal que marcou o início da inspeção. “A visão de fora, muitas vezes, consegue solucionar um problema que nós, de dentro de um problema, não conseguimos, temos dificuldade de resolver.”



Durante o discurso Montenegro citou exemplo de trabalho desenvolvido pelo TJMS que se tornou referência nacional para outras cortes. “Esse é um tribunal de excelência, muito marcante nas suas atividades, e diversas práticas que foram adotadas aqui hoje são replicadas em outras cortes do País, por exemplo o sistema de informática que gera os precatórios deste estado”, disse Uchôa.

