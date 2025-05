Pavan reconhece "transformação anônima" de reeducandos em entrega de escola reformada

"Deram vida à escola, mesmo no anonimato". Foi com esse reconhecimento que o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Dorival Renato Pavan, celebrou a entrega da reforma da Escola Estadual Professora Delmira Ramos dos Santos, no Bairro Cophavilla II, em Campo Grande, nesta segunda-feira (12).

A revitalização foi realizada por 25 reeducandos do regime semiaberto, por meio do programa “Revitalizando a Educação com Liberdade”, que já transformou 16 unidades escolares em todo o estado.

Idealizado pelo juiz Albino Coimbra Neto, o projeto tem como base o uso de recursos oriundos do desconto de 10% nos salários dos detentos que trabalham legalmente em Campo Grande.

O montante arrecadado é destinado à compra de materiais, enquanto a mão de obra é dos próprios presos, que passam por capacitação técnica promovida pelo Senai.

Com um investimento de R$ 650 mil e duração de cinco meses, a obra contemplou melhorias estruturais, elétricas, hidráulicas, além de pintura, jardinagem e a implantação da “Hortinha da Esperança”, espaço pedagógico criado em parceria com o Senar/MS para uso da comunidade escolar.

A diretora da escola, Gigliola Vicente, destacou que a unidade foi a primeira a receber a intervenção do projeto há mais de uma década e, agora, volta a ser beneficiada. “Essa reforma modernizou os ambientes e ainda trouxe novas conquistas que não estavam no plano inicial”, afirmou.

Entre elas, a instalação de uma estufa e de um sistema de irrigação automatizado para a horta, fruto de economia gerada durante o processo.

O vice-governador José Carlos Barbosa elogiou a qualidade da reforma, classificando-a como “a reconstrução de uma escola”, e ressaltou que o projeto planta “sementes de esperança” tanto para os estudantes quanto para os reeducandos envolvidos.

