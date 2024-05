Tribunal de Justiça funciona em horário invertido na quinta-feira

A sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, que normalmente funciona das 12h às 19h, terá o horário invertido nesta quinta-feira (2).

O judiciário irá operar das 7h às 14h, em razão da solenidade de posse dos Defensores Públicos aprovados no XVIII Concurso Público, que será realizada nas dependências do Tribunal de Justiça.

A alteração do horário de expediente é válida somente para o Tribunal de Justiça. No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus), o horário de atendimento permanece inalterado.

