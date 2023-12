Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado por assassinato em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Com pistoleiro vindo do RJ, polícia prende autores de morte no Guanandi

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de liberdade para Christian de Queiroz Oliveira, acusado de envolvimento no assassinato de Cristian Alcides Ramires Valiente, ocorrido em 21 de outubro de 2022, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Oliveira é apontado como autor dos disparos que resultaram na morte da vítima.

Segundo a denúncia, o crime teria sido cometido em conluio com Douglas Lima de Oliveira Santander, sendo que Oliveira teria recebido R$ 4.000,00 pelo assassinato. Apesar da acusação, Santander permanece em liberdade, sujeito a medidas restritivas.

O pedido de liberdade foi fundamentado na alegação de que Douglas Lima de Oliveira Santander, coacusado no caso, está solto, e Christian de Queiroz Oliveira também mereceria a mesma condição. O argumento incluiu a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente encontra-se há mais de um ano sob custódia sem que a primeira fase dos processos relacionados ao Tribunal do Júri tenha sido concluída.

Entretanto, o desembargador Jonas Hass Silva Júnior, relator do caso, negou o pedido de liberdade, afirmando: "Em que pesem os fundamentos exarados na inicial, a custódia do paciente Christian Queiroz de Oliveira deve ser preservada." A decisão foi unânime entre os demais desembargadores da 1ª Câmara Criminal.

