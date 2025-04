Trio acusado de espancar homem até a morte em Campo Grande vai a júri

A Justiça de Campo Grande decidiu que Arlindo Thawan dos Santos Trindade, Kelvin de Souza Marques e Lucas de Souza Quintana irão a júri popular, acusados de matar Thiago Nunes (33 anos) e tentar matar outro jovem, em um ataque brutal ocorrido em fevereiro de 2022. O crime aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro, por volta das 2h, na Rua dos Topógrafos, no bairro Campo Nobre.

Conforme a denúncia, os três réus agrediram Thiago com chutes, pontapés e golpes com pedaços de madeira, o que resultou em sua morte. Outro jovem também foi espancado e conseguiu sobreviver ao ataque. A motivação para o crime, segundo o Ministério Público, foi um desentendimento entre as vítimas e os réus, que ocorreu após as vítimas estarem em estado de embriaguez.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, decidiu que os réus devem ser levados a julgamento popular. Eles são acusados de homicídio qualificado, pelo crime cometido contra Thiago, e tentativa de homicídio, pelo ataque ao outro jovem.

O Ministério Público (MPMS) destacou que as agressões foram realizadas de forma cruel, resultando em intenso sofrimento físico para as vítimas. Os réus ainda podem recorrer da decisão. O processo segue em andamento.

