Trio acusado de matar preso no Jardim Noroeste enfrenta jÃºri popular hoje

Ocorre nesta quarta-feira (19), em Campo Grande, o julgamento de Talisson Da Silva Nascimento, Vandelson Britez Machado e Higor Eduardo Franco, acusados de homicídio. O trio responde pela morte de Célio Aparecido da Silva Santos, outro preso, ocorrida em 13 de outubro de 2023, no Instituto Penal, localizado no bairro Jardim Noroeste.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os acusados espancaram a vítima com golpes contundentes e, em seguida, a enforcaram, pendurando-a amarrada pelo pescoço dentro da cela 03, da ala solário disciplinar, pavilhão 2.

O crime teria sido motivado por rivalidade, uma vez que Célio se autodenominava líder do local, o que gerava inimizade com os acusados. O julgamento acontece na 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

O veredito deve ser anunciado ao final do dia.

