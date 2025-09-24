Menu
Justiça

Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado

O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou a prisão imediata dos réus e o pagamento de indenizações às vítimas e seus familiares

24 setembro 2025 - 19h19Vinícius Santos     atualizado em 24/09/2025 às 19h21
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim - Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nesta quarta-feira (24), o júri popular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande condenou Lucas Penha Ortiz de Oliveira, Maurício da Silva Romero e Caio Vinícius Penha Edmundo Ortiz pelo homicídio de Luiz Vítor Santos Amorim, de 20 anos, e pela tentativa de homicídio de Vítor Luiz Batista dos Santos. Os crimes ocorreram em 17 de março de 2024, por volta das 2h, no bairro Parque do Lajeado.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos passou à dosimetria das penas após a decisão do Conselho de Sentença:

- Lucas Penha Ortiz de Oliveira, que está foragido, foi condenado em definitivo pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, aplicando-se a regra do concurso material.

- Caio Vinícius Penha Edmundo Ortiz foi condenado em definitivo pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 25 anos e 7 meses de reclusão.

- Maurício da Silva Romero foi condenado em definitivo pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, à pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão.

Somadas passam dos 56 anos de reclusão, além do pagamento de indenizações às vítimas e seus familiares

Indenização por danos morais

O magistrado determinou que cada condenado pague individualmente:

- R$ 15.000,00 aos sucessores da vítima fatal Luiz Vítor Santos Amorim (cada acusado paga R$ 15 mil).

- R$ 5.000,00 à vítima sobrevivente Vítor Luiz Batista dos Santos (cada acusado paga R$ 5 mil).

Todos os valores devem ser corrigidos monetariamente.

A prisão dos condenados foi determinada imediatamente, com base no entendimento do STF sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri (RE 1235340, Tema 1068), garantindo que, mesmo que recorram, os condenados aguardem o desfecho presos. Apenas Lucas Penha Ortiz de Oliveira permanece foragido; informações sobre seu paradeiro podem ser comunicadas pelo telefone 190.

Motivação do crime

O homicídio e a tentativa de homicídio tiveram relação com um relacionamento amoroso envolvendo Maurício da Silva Romero com a ex-companheira ou ex-namorada da vítima fatal Luiz Vítor Santos Amorim.

Segundo dados processuais:

Luiz Vítor teria feito manobras de carro próximo a Maurício e à sua ex-companheira/ex-namorada.

Caio Vinícius Penha Edmundo Ortiz, que estava nas proximidades, acionou seu tio Lucas Penha Ortiz de Oliveira.

Caio conduziu a motocicleta que perseguiu as vítimas, enquanto Lucas executou o homicídio à curta distância.

O júri confirmou a participação de Caio e Lucas na execução do crime, agindo em unidade de desígnios, enquanto Maurício foi condenado pelos atos relacionados ao porte e disparo de arma de fogo.

