TRT-MS abre inscrições para a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) está com inscrições abertas, até 5 de setembro, para a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Os pedidos podem ser feitos junto à Vara do Trabalho ou ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT), de 1º e 2º Graus, ou ainda por meio de formulário eletrônico disponível no site do tribunal.

Podem solicitar a inclusão de processos na pauta da semana as partes interessadas ou seus advogados, desde que os processos estejam em fase de execução.

O evento será realizado entre 15 e 19 de setembro, com o tema “15 anos de transformação: a Justiça que faz acontecer”. A ação é promovida pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (CNEET), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país.

A iniciativa busca dar efetividade às decisões judiciais e garantir os direitos dos trabalhadores. Desde a criação, o projeto já movimentou mais de R$ 22 bilhões e atendeu mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, na edição de 2024, a Justiça do Trabalho realizou 1.142 audiências, homologou 342 acordos, promoveu 18 leilões e movimentou R$ 28,3 milhões.

O lema deste ano é “Execução que transforma, Justiça que realiza”, reforçando o compromisso da Justiça do Trabalho com a cidadania e a efetividade das decisões judiciais.

