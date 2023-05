TSE torna Luciano Hang, dono das lojas Havan, inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, nesta quinta-feira (4), os mandatos do prefeito da cidade de Brusque, em Santa Catarina, Ari Vequi, e do vice, Gilmar Doerner, além de tornar o empresário Luciano Hang inelegível.

Por 5 votos a 2, os ministros entenderam que houve abuso de poder econômico nas eleições de 2020 após o empresário utilizar sua empresa em benefício dos dois então candidatos.

“Houve utilização de toda a estrutura das lojas Havan na campanha eleitoral. Houve também uma flagrante e ostensiva quebra da igualdade das chances entre os candidatos”, afirmou o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

O TSE foi acionado pelos partidos Podemos, PT, PSB e PV, que apontaram as irregularidades cometidas.

Além de Hang, Vequi e Doerner também ficarão inelegíveis por oito anos.

