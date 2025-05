Universidade leva atendimento jurídico gratuito ao Nova Lima neste sábado (10)

Os moradores do Nova Lima e região que precisam orientação jurídica sobre ações de Família, Trabalhista, Criminal e Consumidor poderão contar com o atendimento do Núcleo de Prática Jurídica (Prajur) da Uniderp que estará neste sábado (10), na Associação de Moradores do bairro Nova Lima.

O Prajur Em Ação é totalmente gratuito e acontece das 8h às 11h, sob supervisão de professores qualificados, enquanto os estudantes do curso de Direito têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Além das ações pontuais nas comunidades locais, o coordenador do curso de Direito da Uniderp destaca que os interessados podem encontrar atendimento na instituição. “Os atendimentos acontecem de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 18h às 21h, no bloco 8 da Uniderp que fica na Avenida Ceará, número 333, bairro Vila Miguel Couto. Para agendamento e informações adicionais, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 99883-3000”, salienta Caio Moreno Rodrigues Sampaio.



A Uniderp presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas e das Clínicas-Escola na área de saúde que abre espaço para a atuação dos acadêmicos, unindo formação de qualidade com a preocupação de compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

