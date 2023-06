Urgente - Começa julgamento do Bolsonaro no TSE; assista

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível hoje (22). O julgamento pode se estender para as sessões dos dias 27 e 29. Se a decisão do tribunal for pela inelegibilidade do ex-presidente, Bolsonaro pode ser impedido de participar de eleições até 2030. Assista:





Deixe seu Comentário

Leia Também