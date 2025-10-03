Menu
Justiça

Van dos Direitos atenderá indígenas em Dourados na próxima semana

A Defensoria Pública disponibilizará orientação sobre regularização de documentos, acesso à justiça e direitos trabalhistas

03 outubro 2025 - 11h51Sarah Chaves
Foto: DPE-MSFoto: DPE-MS  

A Van dos Direitos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPE-MS) realizará atendimentos nos dias 07 e 08 de outubro às comunidades indígenas das aldeias Bororó e Jaguapirú, em Dourados. Os atendimentos ocorrerão das 7h às 14h em ambos os dias.

Além de assistência nas áreas de direitos humanos, moradia, saúde e educação, a Defensoria Pública disponibilizará orientação sobre regularização de documentos pessoais (como certidões de nascimento e identidade), acesso à justiça e direitos trabalhistas. Também serão realizados atendimentos relacionados à assistência social e questões familiares, como guarda de filhos, pensão alimentícia e violência doméstica.

A ação visa garantir o acesso à justiça para a população em situação de vulnerabilidade, promovendo a cidadania e a inclusão social.

Vanguard - Sound

