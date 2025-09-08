Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Veja a agenda de atendimento da Justiça Itinerante nos bairros nesta semana

O funcionamento ocorre de segunda a quinta-feira das 7h às 11h30

08 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Recebem o atendimento da Justiça Itinerante nesta semana no período da manhã oito bairros. O atendimento é realizado por ordem de chegada das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Segunda (8/9)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (9/9)
Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 

Quarta-feira (10/9)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (11/9)
Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA
Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça

A população pode procurar uma das duas unidades do ônibus da Justiça Itinerante para receber orientações sobre ações de alimentos; cobrança; conversão de separação em divórcio; conversão de união estável em casamento; cumprimento de obrigação de fazer; declaratória de inexistência de débito; despejo; devolução de quantia paga; dissolução de união estável; divórcio direto; execução de alimentos; execução de título extrajudicial; execução de título judicial; execução de quantia certa; exoneração de alimentos; guarda; indenização por danos; investigação de paternidade; modificação de guarda; oferecimento de alimentos; reconhecimento de maternidade; reconhecimento de paternidade; reconhecimento de união estável; regulamentação de visitas; reintegração de posse; rescisão contratual; restabelecimento de sociedade conjugal; revisional de alimentos e revisional de cláusulas.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do TCE-MS -
Justiça
Com orçamento de R$ 2,4 milhões, contas do Cidecol são rejeitadas pelo TCE-MS
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Com volta de conselheiros investigados, TCE-MS faz reestruturação
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Juiz manda cessar aplicação de multas via radares e vê indícios de irregularidades
Fórum de Campo Grande
Justiça
"Márcio Doidão" é condenado a 16 anos de prisão por assassinar adolescente na Capital
Brinquedos recuperados -
Justiça
Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio
L200, em Miranda -
Polícia
PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Viatura PCMS -
Justiça
Sem autoria definida, investigação de homicídio no Vila Santa Eugênia é encerrada

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Esportes
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026