Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Veja os bairros que recebem a Justiça Itinerante nesta primeira semana de fevereiro

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado ou Município

02 fevereiro 2026 - 08h54Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

O atendimento judiciário móvel em Campo Grande é das 7 horas às 11h30, começando pelo São Conrado e Santo Amaro com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Veja a rota

Segunda (2/2)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Nova Bahia - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com a Rua dos Coqueiros, em frente à UPA)


Terça-feira (3/2)
Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS
Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar


Quarta-feira (4/2)
Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira
Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida


Quinta-feira (5/2)
Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jair Bolsonaro
Justiça
STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Na esquerda, os pedidos; à direita, os entregues Foto: Reprodução / Denúncia
Cidade
Confeitaria é alvo de denúncia no MP após dar dor de cabeça a cliente em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Oportunidade
Inscrições para estagiários e residentes do MPMS são prorrogadas; bolsa chega a R$ 2 mil
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Política
Depoimento de Daniel Vorcaro à CPMI do INSS é considerado "de grande relevo"
TJMS mantém absolvição de dupla acusada de matar homem no 'tribunal do crime'
Justiça
TJMS mantém absolvição de dupla acusada de matar homem no 'tribunal do crime'
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Justiça reduz pena de homem que matou adolescente a pauladas em Campo Grande
Ministra Cármen Lúcia - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE
Justiça
Com sessão extraordinária, TSE inicia Ano Judiciário de 2026 nesta segunda
Ministro Edson Fachin - Foto: Ester Vargas
Justiça
Fachin defende criação de rede internacional de tribunais em defesa da democracia
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
'Aumento indireto da carga tributária', diz promotora sobre alta do IPTU em Campo Grande

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica