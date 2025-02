Veterinário que matou ex-cunhado entra com recurso para reduzir pena

O veterinário José Bernardino Prado Lo Pinto, de 29 anos, está condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por matar a tiros seu ex-cunhado, Erick Wagner Batista Inserra, em 2 de dezembro de 2020, em Campo Grande. O crime aconteceu na Travessa Dunas, no Bairro Monte Castelo, região norte da cidade. Erick era casado com a irmã de José Bernardino.

Após o julgamento, que ocorreu em 5 de fevereiro deste ano, o veterinário foi preso. Porém, a defesa dele entrou com um recurso de apelação, pedindo a redução da pena. Eles argumentam que a sentença foi muito severa e que o réu agiu sob violenta emoção, após uma provocação de Erick.

Além disso, a defesa contesta a forma como a pena foi calculada, argumentando que deveria ser mais baixa, já que o réu confessou o crime e colaborou com a investigação.

Agora, o recurso será analisado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, após o Ministério Público (MPMS) apresentar suas contrarrazões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também