Vice do TJMS será julgador em concurso científico da AMB

O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Des. Carlos Eduardo Contar, irá compor a equipe avaliadora de concurso de artigos científicos da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). O grupo deve se reunir futuramente para definir os detalhes do edital do concurso e atuará até a conclusão dos trabalhos.

Segundo o TJMS, o 1º Concurso de Artigos Científicos, tem como a promoção e o incentivo da produção acadêmica e da análise crítica dos dados de duas pesquisas realizadas pela entidade: “Estudo da imagem do Judiciário brasileiro” e “Quem somos. A magistratura que queremos”.

A primeira pesquisa foi realizada com o título “Estudo da imagem do Judiciário brasileiro” e conclusão dos dados levantados concluído em dezembro de 2019 e apresentado em evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

No sumário foram reunidos dados qualitativos e quantitativos, levantados por meio da articulação de metodologias e técnicas de pesquisas junto à sociedade (usuários e não usuários dos serviços da justiça), advogados, defensores públicos e formadores de opinião. O projeto foi coordenado com o professor Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE).

A segunda pesquisa, nominada “Quem somos. A magistratura que queremos”, traçou o perfil do magistrado brasileiro e comparou dados de levantamento feito pela entidade há 20 anos, mostrando que o perfil da magistratura mudou, a exemplo da idade dos juízes da primeira instância, que correspondem a mais numerosa parte da categoria: a idade média aumentou entre os de primeiro grau. Em 1996, 13% tinham até 30 anos; em 2018, 2% têm até 30 anos.

