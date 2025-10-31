VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande

O réu confesso André Maia Tavares Vasconcelos, de 42 anos, foi condenado nesta sexta-feira (31) pelo júri popular a 14 anos e 2 meses de reclusão pelo assassinato de Júnior Ferreira de Souza, também de 42 anos. O crime ocorreu na noite do dia 13 de dezembro de 2024, na rua dos Pioneiros, no bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com as investigações, a vítima estava com o criminoso na garupa de uma moto quando foi atingida a tiros. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do assassinato, que foi cometido de forma fria e calculada.

Segundo as informações do processo, o homicídio teria sido encomendado por Maciel Ferreira Gaúna, que responde a um processo separado. Pelo “serviço”, o executor receberia R$ 10 mil.

Após a condenação pelo Conselho de Sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou o cumprimento imediato da pena, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1068.

Além da pena principal, André Maia terá que pagar indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima a título de dano moral. O valor será corrigido monetariamente desde a data da decisão, com juros de mora de 1% ao mês, contados desde a data do crime.

