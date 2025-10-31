Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande

O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou o cumprimento imediato da pena e que o réu pague indenização aos familiares da vítima; o crime foi registrado por câmeras de segurança

31 outubro 2025 - 16h06Vinícius Santos
Câmera flagrou o assassinato - Câmera flagrou o assassinato -   (Foto: Reprodução)

O réu confesso André Maia Tavares Vasconcelos, de 42 anos, foi condenado nesta sexta-feira (31) pelo júri popular a 14 anos e 2 meses de reclusão pelo assassinato de Júnior Ferreira de Souza, também de 42 anos. O crime ocorreu na noite do dia 13 de dezembro de 2024, na rua dos Pioneiros, no bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com as investigações, a vítima estava com o criminoso na garupa de uma moto quando foi atingida a tiros. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do assassinato, que foi cometido de forma fria e calculada.

Segundo as informações do processo, o homicídio teria sido encomendado por Maciel Ferreira Gaúna, que responde a um processo separado. Pelo “serviço”, o executor receberia R$ 10 mil.

Após a condenação pelo Conselho de Sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou o cumprimento imediato da pena, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1068.

Além da pena principal, André Maia terá que pagar indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima a título de dano moral. O valor será corrigido monetariamente desde a data da decisão, com juros de mora de 1% ao mês, contados desde a data do crime.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marido tentou matar a mulher a tiros em Campo Grande
Justiça
Juiz manda a júri popular homem que atirou na ex em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ
Apa Guariroba, em Campo Grande -
Cidade
Proprietário rural tem que restaurar área degradada em Campo Grande
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -
Política
Deputados aprovam uso de dinheiro de multas para financiar a CNH Social em MS
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Interior
STF determina que Heliomar Klabunde assuma a prefeitura de Paranhos
Sede do CNJ -
Justiça
Juízes não podem autorizar operações da PM sem aval do Ministério Público, diz CNJ
Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande
Justiça
Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho