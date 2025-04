Vítima fatal de acidente na Capital era réu por outro acidente com morte em 2022

Antônio Carlos Ferreira, de 66 anos, o motociclista que morreu nesta quarta-feira (23) após um grave acidente de trânsito na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, no bairro Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande, era alvo de um processo criminal relacionado a um acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido em 2022.

No trágico acidente desta terça-feira, Ferreira conduzia uma Yamaha XTZ 250 Lander quando possivelmente perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva, colidindo frontalmente com uma Volkswagen Kombi que trafegava no sentido contrário. O impacto foi tão forte que Antônio Carlos Ferreira não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da Kombi foi socorrido com fraturas e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar que atendeu a ocorrência indicou que a alta velocidade pode ter sido um fator determinante para o acidente, além da possibilidade de o motociclista ter invadido a pista contrária. A investigação sobre o caso foi iniciada pela Polícia Civil de Campo Grande, que agora analisa a dinâmica do acidente.

Envolvimento em acidente fatal em 2022

O histórico de Antônio Carlos Ferreira inclui outro grave acidente ocorrido em 2022, quando ele foi envolvido em um acidente fatal na BR-163, em São Gabriel do Oeste. Naquele caso, em 28 de maio de 2022, ele dirigia um Fiat Uno quando colidiu com a motocicleta de Celi Regina Garcia Domingues, de 37 anos, que morreu na hora. O laudo pericial apontou que Ferreira estava dirigindo a uma velocidade excessiva, entre 83 km/h e 108 km/h, no momento da colisão.

Devido ao acidente, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) o acusou de homicídio culposo, caracterizado quando não há intenção de matar. Além disso, o MPMS entrou com uma ação solicitando que a família da vítima fosse ressarcida por danos materiais e morais.

O processo estava em andamento na Justiça, mas com a morte de Antônio Carlos Ferreira, o caso agora deverá ser arquivado. Ele morava no bairro Parque Iguatemi, na região norte da capital.

