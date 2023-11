Votação para premiar destaques no Judiciário começa nesta segunda-feira

Sarah Chaves, com informações do TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é finalista em duas categorias nesta quarta edição do Prêmio de Inovação do Judiciário Exponencial (J.EX) e as votações online estão abertas a partir desta segunda-feira (20), das 12h até amanhã às 14h (ambos no horário de Brasília).

Podem votar todas as pessoas que fizeram seu cadastro prévio. Para entrar na eleição, basta acessar o link https://expojud2023.elejaonline.com/login . Serão disponibilizados totens no Fórum de Campo Grande, no Palácio da Justiça e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) para votação.

O Prêmio Inovação é uma proposta que objetiva reconhecer e incentivar iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no ecossistema de justiça. Sendo assim, o Tribunal de Justiça de MS está concorrendo na categoria: Inovação na Gestão, com a Central de Processamento Eletrônico (CPE), sob o comando do juiz Olivar Augusto Roberti, que concorre entre 11 iniciativas transformadoras.

E na categoria: Liderança Exponencial, o Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, está entre os finalistas, em razão de ação Gabinete de Integração, implantada no início da atual gestão de TJMS.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 21 de novembro, em Brasília, para receber membros do Poder Judiciário e instituições de funções essenciais à justiça de todo o país.

Os projetos e indicações passam por duas etapas de avaliação. Na categoria “Projetos/Iniciativas”, os inscritos são avaliados pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e por uma comissão de notáveis. Na categoria “Pessoas”, as indicações são avaliadas por uma comissão de notáveis e pela votação popular de eleitores previamente cadastrados.

