Webinário do CNJ discute proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza nesta terça-feira (26), das 9h às 12h, o webinário Infâncias Protegidas: PPCAAM e o Judiciário. O evento, coordenado pelo gabinete da conselheira Renata Gil, integra o Fórum Nacional da Infância e da Juventude e o Programa Justiça Plural, em parceria com o Pnud.

O encontro vai reforçar a atuação de profissionais do Judiciário e da rede de proteção na defesa de crianças e adolescentes ameaçados. Será lançado o Sumário Executivo do Manual da Resolução CNJ n. 498/2023, com diretrizes para proteção, incluindo casos de transferência intermunicipal ou interestadual para acolhimento.

O webinário é voltado a magistrados, servidores do Judiciário, equipes técnicas, corregedorias e integrantes do PPCAAM. As inscrições são online e o evento será transmitido pelo Microsoft Teams.

Serviço:

- Data: 26 de agosto de 2025

- Plataforma: Microsoft Teams

- Inscrições: Formulário online

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também