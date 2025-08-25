Webinário do CNJ discute proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza nesta terça-feira (26), das 9h às 12h, o webinário Infâncias Protegidas: PPCAAM e o Judiciário. O evento, coordenado pelo gabinete da conselheira Renata Gil, integra o Fórum Nacional da Infância e da Juventude e o Programa Justiça Plural, em parceria com o Pnud.
O encontro vai reforçar a atuação de profissionais do Judiciário e da rede de proteção na defesa de crianças e adolescentes ameaçados. Será lançado o Sumário Executivo do Manual da Resolução CNJ n. 498/2023, com diretrizes para proteção, incluindo casos de transferência intermunicipal ou interestadual para acolhimento.
O webinário é voltado a magistrados, servidores do Judiciário, equipes técnicas, corregedorias e integrantes do PPCAAM. As inscrições são online e o evento será transmitido pelo Microsoft Teams.
Serviço:
-
- Data: 26 de agosto de 2025
-
- Plataforma: Microsoft Teams
-
- Inscrições: Formulário online
