Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas 2
Justiça

Webinário do CNJ discute proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte

O evento integra o Fórum Nacional da Infância e da Juventude e o Programa Justiça Plural, em parceria com o Pnud

25 agosto 2025 - 13h37Vinícius Santos
Plenário do CNJ - Plenário do CNJ -   (Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza nesta terça-feira (26), das 9h às 12h, o webinário Infâncias Protegidas: PPCAAM e o Judiciário. O evento, coordenado pelo gabinete da conselheira Renata Gil, integra o Fórum Nacional da Infância e da Juventude e o Programa Justiça Plural, em parceria com o Pnud.

O encontro vai reforçar a atuação de profissionais do Judiciário e da rede de proteção na defesa de crianças e adolescentes ameaçados. Será lançado o Sumário Executivo do Manual da Resolução CNJ n. 498/2023, com diretrizes para proteção, incluindo casos de transferência intermunicipal ou interestadual para acolhimento.

O webinário é voltado a magistrados, servidores do Judiciário, equipes técnicas, corregedorias e integrantes do PPCAAM. As inscrições são online e o evento será transmitido pelo Microsoft Teams.

Serviço:

  • - Data: 26 de agosto de 2025

  • - Plataforma: Microsoft Teams

  • - Inscrições: Formulário online

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Gilmar Mendes -
Justiça
STF aplica "puxão de orelha" a juízes e órgãos por falhas na aquisição de remédios do SUS
Filho e pai -
Justiça
MP pede à Justiça que não absolva homem que matou o pai em Campo Grande
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Juiz decreta prisão de motorista que causou acidente e matou criança em Campo Grande
TJMS reduz pena de homem condenado por homicídio em Campo Grande
Justiça
TJMS reduz pena de homem condenado por homicídio em Campo Grande
Identidade Visual MPMS -
Interior
MP abre procedimento para apurar atuação da Controladoria de Caracol
Juiz Aluízio Pereira dos Santos -
Justiça
Uso de tornozeleira eletrônica favorece réus, explica juiz de Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Investigação do MPMS mostra como golpista ameaçava vítimas para não vazar fotos íntimas
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante: Feriado suspende atendimento na segunda e terça; confira a programação
Defensor Danilo Hamano Silveira Campos, coordenador do Nufamd, ajuizou ação civil pública
Justiça
Defensoria e MPMS ajuízam ação contra TCE-MS e banca por falta de cotas em concursos
Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Homem pega 38 anos de prisão por matar e queimar esposa em poço na Capital

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa