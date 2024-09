X envia pedido de desbloqueio no Brasil ao STF

O X, antigo Twitter, enviou nesta quinta-feira (26) um pedido de retorno das atividades no Brasil ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nele, a rede social do bilionário Elon Musk justifica que já cumpriu com todas as exigências determinadas pela Corte.

A defesa da empresa alega que apresentou ao STF as documentações complementares solicitadas por Moraes no último sábado (21), como a prova do bloqueio de nove investigados ou acusados de terem cometidos crimes através da plataforma e os documentos que oficializem a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como representante legal.

A plataforma está bloqueada no Brasil desde o final de agosto, após descumprir com ordens judiciais do STF para a retirada de conteúdo e contas da plataforma, além de não ter um representante legal no país.

