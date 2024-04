Xuxa perde processo por danos morais contra Zambelli

Xuxa Meneghel moveu um processo por danos morais contra Carla Zambelli, por causa de um vídeo postado pela deputada em julho de 2020. Nas imagens, a parlamentar faz uma crítica ao livro da apresentadora, “Maya: Bebê Arco-Íris”, que aborda a questão LGBQIA+, com uma criança criada por duas mães.

No vídeo em questão, a deputada pede para que as crianças sejam deixadas em paz e diz que o alvo da “teia de destruição de valores humanos” está “apontada para a mente das nossas crianças”.

Zambelli venceu o processo no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e, posteriormente, conseguiu vitórias contra os recursos de Xuxa, que chegaram até o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Esgotando assim, as possibilidades de recursos da defesa da apresentadora. A decisão se tornou definitiva.

Com isso, Xuxa terá que pagar uma multa de R$ 31,3 mil para a deputada.

