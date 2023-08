Zambelli entra com ação contra jornalista que perseguiu armada

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entrou com ação por difamação contra o jornalista Luan Araújo, de 32 anos, homem que foi perseguido por ela na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

A denúncia de Zambelli se baseia em um texto publicado pelo jornalista em um site chamado Diário do Centro do Mundo.

O juiz responsável pelo caso, Fabricio Reali Zia, da Vara do Juizado Especial Criminal de São Paulo, já determinou a remoção do conteúdo por considerar que as alegações “ultrapassam os limites da narração crítica acerca de um desentendimento ocorrido entre as partes”.

“Essas ofensas e difamações não cessaram e essa queixa-crime quer fazer cessar esse discurso de ódio contra ela”, afirmou o advogado de Zambelli, Daniel Bialski.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também