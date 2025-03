Zanin marca para 8 e 9 de abril julgamento de denÃºncia contra militares

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para os dias 8 e 9 de abril o julgamento do núcleo militar da trama golpista que foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Serão três sessões para avaliar se os 11 denunciados, que incluem 2 generais, 3 coronéis, 5 tenentes-coronéis e 1 policial federal, virarão réus ou não. Esse será o mesmo processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 7 acusados passarão em 25 de março.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet defendeu na segunda-feira (17) que o STF transforme em réus os militares acusados de participarem da trama golpista, que envolveria Bolsonaro e tinha como objetivo impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira a lista dos militares que podem se tornarem réus:

Bernardo Romão Correa Netto, coronel

Cleverson Ney Magalhães, coronel da reserva do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército

Márcio Nunes de Resende Júnior

Nilton Diniz Rodrigues, general do Exército

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e integrante do grupo "kids pretos"

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel

Wladimir Matos Soares, policial federal

