Zeca Lopes tem vitória no STJ

Após o pedido da defesa do empresário José Carlos Lopes, conhecido como Zeca Lopes dono do frigorífico Frigolop, a 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) aceitou nesta terça-feira (26) o recurso de ‘embargos de declaração’. Ele é acusado de estupro contra menores de idade, desde 2015.

O advogado do empresário, José Belga Trad, informou ao JD1 Notícias além de todo o julgamento ter sido cercado por ‘omissões’, se trata de um ‘grande erro judicial’. “Identificamos que alguns argumentos da defesa não tinham sido enfrentados pelo tribunal. Entramos com o recuso de embargos de declaração. E o tribunal rejeitou os nossos embargos de declaração insistindo na omissão”, disse.

Após isso, a defesa entrou com recurso no STJ, que ontem aceitou a apelação. Ainda segundo o advogado, uma das bases para a decisão teria sido um "pedido de absolvição do Ministério Público de Mato Grosso do Sul". Agora, o processo volta para ser analisado e julgado em segundo grau.

“Como a defesa já vem apontando, tem mil razões para ele ser absolvido. A condenação e a sentença, foi fruto de um grande erro judicial”, finalizou José Belga.

Acusação e condenação – Em 2015, o empresário e mais três pessoas foram acusadas de um esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes, eles ainda teriam praticado os crimes de estupro e associação criminosa.

Tudo teria sido ‘descoberto’ durante uma delação premiada feita por Fabiano Otero, em abril de 2015. Preso por tentar chantagear um vereador, que teria se aproveitado do esquema.

O empresário foi condenado dois anos depois, pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Campo Grande, Marcelo Ivo de Oliveira, a cumprir 19 anos de prisão. Sentença que agora será analisada novamente, podendo levar a absolvição de Zeca Lopes.

Deixe seu Comentário

Leia Também