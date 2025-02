Bioparque registra mais uma reprodução inédita de peixe

Uma reprodução inédita para a ciência foi registrada no Bioparque Pantanal, sendo que uma nova espécie de cascudo da Serra da Bodoquena surgiu no complexo. O resultado faz parte do programa de reprodução do Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN), do Bioparque Pantanal, intitulado “Projeto Cascudos do Brasil”.

Ainda sem nome, a espécie é a 84ª reprodução registrada no local, das quais 20 são inéditas no mundo e 15 no Brasil.

O registro da nova espécie foi realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), durante uma expedição realizada em junho de 2023, voltada à coleta do cascudo-cego-das-cavernas (Ancistrus formoso), nas nascentes do rio Formoso, em Bonito.

Conforme explica o biólogo curador do Bioparque e também coordenador do Projeto Cascudos do Brasil, Heriberto Gimênes Junior, “a nova espécie, possivelmente endêmica da bacia do alto rio Paraguai, representa um avanço significativo para a ciência, contribuindo com estudos sobre distribuição geográfica, ecologia e taxonomia”.

Os seis filhotes que nasceram recentemente serão estudados em seus aspectos nutricionais e desenvolvimento.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destaca o turismo científico desenvolvido no empreendimento, o qual detém o maior acervo de cascudos do mundo. “São 106 espécies provenientes de diversos biomas brasileiros. O Bioparque Pantanal consolida sua posição como referência global na conservação de cascudos do país. Sendo assim, o registro de mais uma reprodução inédita em ambiente controlado mostra o potencial do Bioparque em relação à conservação aliada à pesquisa”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também