Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Meio Ambiente

Brasil recebe doação de US$ 300 milhões para plano de saúde climática

Iniciativa busca adaptar sistemas de saúde aos impactos do aquecimento

13 novembro 2025 - 19h10Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
COP-30 está acontecendo no BrasilCOP-30 está acontecendo no Brasil   (Bruno Peres/Agência Brasil)

Instituições filantrópicas globais anunciaram nesta quinta-feira (13) a doação de US$ 300 milhões para o Plano de Ação de Belém para a Saúde, lançado pelo governo brasileiro durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. 

A iniciativa busca adaptar os sistemas de saúde aos impactos causados pelo aquecimento do planeta.

“Estou muito feliz que hoje pudemos anunciar, comprometendo US$ 300 milhões para ações integradas para combater as causas das mudanças climáticas e suas consequências para a saúde. Essa iniciativa é chamada de Coalizão para o Clima e o Bem-Estar da Saúde. Ela inclui 35 milhões de pessoas no mundo”, disse o diretor de Clima e Saúde da Welcome Trust, Alan Dangour. 

A instituição beneficente inglesa é uma das integrantes da Coalizão para o Clima e o Bem-Estar da Saúde que realizou a doação. 

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o plano é uma estratégia global a ser adotada em todos os países que tenham interesse em se tornar signatários na forma de um compromisso de adaptar os seus sistemas de saúde. Atualmente, a proposta já recebeu a adesão de 40 países e outras 40 instituições e organizações sociais interessadas em participar. 

“Nós temos países de todos os continentes, países que têm sistemas nacionais públicos de saúde importantes, tradicionais, como o Brasil. O país do Reino Unido, por exemplo, tem um sistema nacional público universal mais tradicional, países de várias dimensões”, disse o ministro. 

De acordo com Padilha, entre os países que já aderiram estão o Reino Unido, que preside o G20, grupo das 20 maiores economias globais e que apoiará o Brasil na busca por mais assinaturas ao plano.

“Nós consideramos hoje a mudança climática como um dos principais determinantes sociais da saúde. Utilizaremos a parceria do Brics para mobilizar mais países nesse plano. E como missão, o Brasil assume a sua responsabilidade regional no continente americano", disse o ministro. 

Segundo ele, países de todo o continente americano está aderido, como Canadá e México, na América do Norte, além de vários países da América do Sul como Colômbia e Uruguai.

No Brasil, o Plano de Ação de Belém para a Saúde será implantado na infraestrutura de todo o sistema de saúde, adaptando as construções de acordo com a realidade de cada região, seja na construção das infraestruturas de saúde ou na forma de transportar insumos e de coletar dados. 

“O que nós estamos dizendo é que as mudanças climáticas não afetam todas as populações da mesma forma”, reforça Padilha.

O ministro destaca que os recursos serão empregados de forma prioritária às populações mais vulneráveis, seja pela região em que vivem ou pelo grupo social que estão inseridas. 

“Vulnerabilidades sociais, como acesso aos serviços de saúde, vulnerabilidades que são marcas da desigualdade no Brasil, como o racismo às populações negra, indígena, a desigualdade de gênero, em relação às mulheres, então um dos eixos do plano é exatamente priorizar os recursos para cuidar dessas populações”, diz.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula durante o discurso na COP30
Meio Ambiente
Emergência climática é uma crise da desigualdade, diz Lula na COP30
O embaixador André Corrêa do Lago
Meio Ambiente
Carta final de cúpula pede que Belém seja início de novo ciclo de ação
Bruno é pescador esportivo
Meio Ambiente
Piracema é importante, mas pesque e solte pode se tornar uma tendência
Documentário denuncia mortes de animais na BR-262 e alerta para riscos no Pantanal
Meio Ambiente
Documentário denuncia mortes de animais na BR-262 e alerta para riscos no Pantanal
Lula citou a guerra na Ucrânia
Meio Ambiente
Lula diz que gasto com armas vai causar "apocalipse climático"
Lula abriu o encontro sobre o clima em Belém
Meio Ambiente
É momento de levar a sério os alertas da ciência, diz Lula na Cúpula
Lula estará presente no evento COP-30
Meio Ambiente
Em Belém, Lula abre Cúpula do Clima nesta quinta-feira
Pantanal e Amazônia registram os maiores aumentos de temperatura do país nos últimos 40 anos
Meio Ambiente
Pantanal e Amazônia registram os maiores aumentos de temperatura do país nos últimos 40 anos
Riedel durante o debate com o governador de São Paulo
Meio Ambiente
Riedel reforça compromisso de MS com economia verde e carbono neutro até 2030
SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS
Meio Ambiente
SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande