Meio Ambiente

Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste

1º Encontro Regional Centro-Oeste do ICLEI Brasil acontece de 22 a 24 de outubro e reúne gestores públicos, especialistas e sociedade civil

14 outubro 2025 - 18h10Carla Andréa

Campo Grande será palco do 1º Encontro Regional Centro-Oeste do ICLEI Brasil, que acontece entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025, no Auditório da Faculdade Senai da Construção, localizada na Avenida Rachid Neder com Rua Caxias do Sul.

Com o tema “Biodiversidade e Clima”, o evento reunirá gestores públicos, representantes do governo federal, da academia, do setor privado e da sociedade civil para discutir soluções sustentáveis no contexto da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

A programação inclui palestras, mesas-redondas, oficinas e visitas técnicas, abordando temas como federalismo climático, mitigação e adaptação, transição energética, soluções de zero carbono e integração entre clima e biodiversidade.

O secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, ressaltou a importância estratégica da região para a agenda climática global.

“A região Centro-Oeste, por sua riqueza socioambiental, tem muito a contribuir para a agenda global de clima e biodiversidade. Este encontro fortalece a cooperação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade, condição fundamental para avançarmos em soluções sustentáveis e justas rumo à COP30 e também à COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS), que acontecerá em Campo Grande, em 2026”, afirmou.

Contexto global e regional

O encontro ocorre em um momento de urgência climática mundial, marcado por recordes de temperatura e aumento de eventos extremos.

O Centro-Oeste, por abrigar biomas de importância global como o Cerrado e o Pantanal, tem papel essencial nas políticas de mitigação e adaptação.

A iniciativa também reforça compromissos de marcos internacionais e nacionais, como o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal e a atualização da NDC brasileira em 2024, que ampliou a cooperação entre União, estados e municípios na redução de emissões e fortalecimento das políticas ambientais.

Sobre os Encontros ICLEI Brasil

Os Encontros Regionais do ICLEI têm como objetivo promover o intercâmbio de experiências e valorizar o papel dos governos locais no enfrentamento da crise climática, alinhando-se aos cinco caminhos estratégicos do ICLEI: cidades zero carbono, resilientes, baseadas na natureza, circulares, equilibradas e centradas nas pessoas.

Serviço:
Data: 22 a 24 de outubro de 2025
Local: Auditório da Faculdade Senai da Construção – Avenida Rachid Neder, esquina com Rua Caxias do Sul
Inscrições por aqui

