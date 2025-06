Que quentinho! CRAS adapta espaço para proteger animais silvestres do frio em MS

Com a intensificação das frentes frias em Mato Grosso do Sul, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), vinculado ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), adaptou uma estrutura para enfrentar ajudar os animais durante as quedas bruscas de temperatura.

A estrutura será usada especialmente entre os meses de maio e agosto. Ações como instalação de lonas corta-vento nos recintos, uso de aquecedores e monitoramento constante da temperatura fazem parte do protocolo especial ativado durante o outono e o inverno.

O foco principal são os filhotes e os animais em estado clínico mais sensível, que recebem atenção redobrada da equipe técnica.

“A queda de temperatura pode causar estresse térmico em muitas espécies, especialmente nos animais mais jovens ou debilitados. Por isso, fazemos o monitoramento constante e adotamos medidas imediatas de aquecimento e proteção sempre que necessário”, explicou Jordana Toqueto, médica-veterinária responsável pelos atendimentos clínicos no CRAS.

Animais em tratamento hospitalar, por exemplo, são mantidos em ambientes com aquecedores a óleo, que garantem uma temperatura constante durante as noites mais frias.

Os recintos dos répteis e mamíferos também contam com solários, áreas externas que permitem exposição ao sol de forma controlada, essencial para o equilíbrio fisiológico e comportamental das espécies.

