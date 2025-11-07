Documentário denuncia mortes de animais na BR-262 e alerta para riscos no Pantanal

O documentário “Cuidado – Animais na Pista”, dirigido por Sandro Kakabadze, foi lançado nesta sexta-feira (7) em uma ação conjunta do Documenta Pantanal e do Observatório Rodovias Seguras para Todos. A produção faz um alerta sobre os impactos da BR-262, conhecida como a “rodovia da morte” da biodiversidade pantaneira.

O filme apresenta uma análise detalhada do trecho da rodovia que corta o Pantanal sul-mato-grossense, onde o número de atropelamentos de animais silvestres é alto e ameaça também a segurança de motoristas. Especialistas entrevistados discutem a dimensão do problema, relembram casos emblemáticos e apontam soluções técnicas já propostas, mas ainda pouco implementadas.

Além de denunciar os riscos para a fauna e os seres humanos, o documentário mostra iniciativas que poderiam reduzir os impactos, reforçando a necessidade de cobrar ações efetivas do poder público.

Segundo o Documenta Pantanal, a obra dá continuidade ao propósito central da iniciativa: “Documentar o Pantanal, mostrar sua beleza e proteger o bioma divulgando suas questões.”

O filme também inclui entrevista com o superintendente regional do DNIT em Mato Grosso do Sul, responsável pela gestão da rodovia.

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e restauração do Pantanal e para a valorização da cultura pantaneira.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

