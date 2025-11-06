Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Meio Ambiente

É momento de levar a sério os alertas da ciência, diz Lula na Cúpula

Presidente abriu encontro que reúne dezenas de chefes de Estado

06 novembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Lula abriu o encontro sobre o clima em BelémLula abriu o encontro sobre o clima em Belém   (Bruno Peres/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a Cúpula do Clima, no final da manhã desta quinta-feira (6), em Belém, cobrando ações concretas dos países para conter a elevação da temperatura global em até 1,5º Celsius, meta definida desde o Acordo de Paris, assinado há 10 anos.

"Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo", reconheceu.

"O ano de 2024 foi o primeiro em que a temperatura média da Terra ultrapassou um grau e meio acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris", disse o presidente a uma plateia formada por representantes estrangeiros, incluindo dezenas chefes de Estado e de governo presentes na capital paraense.

O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro. O objetivo é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática.

"O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser dois graus e meio mais quente até 2100. Segundo o Mapa do Caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB [Produto Interno Bruto] global pode encolher até 30%", afirmou.

"Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessárias para transformá-la", acrescentou o presidente.

Lula foi aplaudido quando defendeu acelerar a transição energética e proteger a natureza como as duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global.

"Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapas do caminho para, de forma justa e planejada, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos", destacou.

Na prática, a Cúpula do Clima busca dar peso político às negociações que se seguirão pelas próximas duas semanas de COP.

A cada ano, um país recebe o encontro, que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Esse documento foi adotado por diversos países em 1992, justamente em uma conferência no Brasil, a Eco92. Desde então, a meta geral passou a ser a de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

Durante o discurso, Lula lembrou desse processo histórico e argumentou ser preciso romper com a desconexão entre o que acontece no salões diplomáticos e a vida real da população.

"As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos", defendeu Lula.

"Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recursos. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5ºC na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa, de cada pessoa", enfatizou.

Justiça climática - Lula também comentou sobre sobre a desconexão entre o atual contexto geopolítico e a urgência climática.

"Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção e drenam os recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Enquanto isso, a janela de oportunidade que temos para agir está se fechando rapidamente", observou.

O presidente fez menção à necessidade de lidar com a mudança do clima levando em conta um desenvolvimento sustentável e justo para as sociedades. Para ele, será impossível conter os desastres climáticos sem superar as desigualdades dentro das nações e entre elas.

"A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo, da igualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva".

Povos tradicionais - Lula também agradeceu o esforço dos trabalhadores envolvidos na organização da COP em Belém, que superou desconfianças, e fez uma menção à mitologia indígena Yanomami, segundo a qual as agressões à floresta causarão um colapso planetário.

"Entre os povos indígenas Yanomami, que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu, para que ele não caia sobre a Terra. Essa perspectiva dá a medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente diante dos mais vulneráveis", disse.

O presidente defendeu a necessidade de que os países abracem um modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. "Espero que esta cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje", finalizou.

Líderes - Após abrir a plenária, o presidente vai receber as lideranças mundiais em um almoço oficial para o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês). Durante o almoço, Lula vai falar aos líderes sobre a importância da manutenção desse fundo para auxílio aos países que mantêm florestas tropicais, como é o caso do Brasil e outros oito em que a Amazônia faz parte de seus territórios.

À tarde, haverá uma plenária com o tema 'Clima e Natureza, Florestas e Oceanos'. Na sexta-feira (7), mais duas plenárias estão previstas. Centenas de discursos dos chefes de delegações estão agendados ao longo desse período, e Lula manterá reuniões bilaterais com diversos líderes, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unidos, Keir Starmer.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula estará presente no evento COP-30
Meio Ambiente
Em Belém, Lula abre Cúpula do Clima nesta quinta-feira
Pantanal e Amazônia registram os maiores aumentos de temperatura do país nos últimos 40 anos
Meio Ambiente
Pantanal e Amazônia registram os maiores aumentos de temperatura do país nos últimos 40 anos
Riedel durante o debate com o governador de São Paulo
Meio Ambiente
Riedel reforça compromisso de MS com economia verde e carbono neutro até 2030
SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS
Meio Ambiente
SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS
Operação Focus reforça combate a queimadas ilegais em MS
Meio Ambiente
Operação Focus reforça combate a queimadas ilegais em MS
Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste
Meio Ambiente
Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste
O animal foi visto fugindo do fogo
Meio Ambiente
JD1TV: Onça-pintada é vista fugindo de área de incêndio em parque entre Costa Rica e Alcinópolis
Eduardo Riedel (PP) e representantes da organização da conferência climática se reuniram nesta terça-feira
Meio Ambiente
Pantanal terá protagonismo nas discussões da COP30 sobre preservação e economia verde
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
Meio Ambiente
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
Meio Ambiente
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização