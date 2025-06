Empresário "pesca" filhote de onça no Pantanal

Carla Andréa, com g1

O empresário Vanderlei da Silva Rosa, natural de Ibaté (SP), viveu um momento inusitado no Pantanal de Mato Grosso do Sul: durante uma pescaria, ele resgatou um filhote de onça-pintada que lutava contra a correnteza no Rio Paraguai.

Vanderlei, que viaja anualmente para pescar na região de Corumbá, contou que no último dia 13 de junho se deparou com a cena ao retornar de mais um dia no rio.

“Um fato que vai marcar nossa história como pescadores amadores. Nós fomos premiados desta vez”, disse.

O empresário estava acompanhado de um amigo pescador quando avistou uma onça com dois filhotes na junção dos rios Miranda e Paraguai. Com a passagem de embarcações, os filhotes se assustaram e mudaram de direção: um seguiu pela margem e o outro acabou sendo levado pela correnteza, entrando no rio.

Diante da situação, os pescadores improvisaram uma forma de resgatar o animal, que já estava exausto. Eles estenderam uma rede, onde o filhote se agarrou, e o conduziram até a margem, em direção ao local onde a mãe tinha sido vista, cerca de 30 metros adiante.

