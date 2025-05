Fórum LIDE COP 30: Longen ressalta protagonismo de MS na discussão ambiental

Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, sediou na manhã desta sexta-feira (30) o Fórum LIDE COP 30, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), que reúne empresários, figuras políticas e especialistas para discutir estratégias de descarbonização, transição energética e desenvolvimento sustentável, com foco no COP 30, que acontece em novembro deste ano em Belém, no Pará.

O evento contou com a presença de nomes conhecidos na política e cenário empresarial locais e nacionais, como o governador de MS, Eduardo Riedel, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o senador Nelsinho Trad, o ex-presidente Michel Temer e o ex-governador de São Paulo e fundador da LIDE, João Dória.

Em seu discurso, o ex-governador de São Paulo elogiou o trabalho feito em Bonito, que se tornou um dos maiores destinos de ecoturismo do mundo nos últimos anos. “Bonito é uma referência no Mato Grosso do Sul, uma referência no país também”, elogiou Dória em sua fala.

Ele também elogiou o governo de Eduardo Riedel, além de apontar que a iniciativa da realização do fórum em Bonito partiu do governador sul-mato-grossense durante o Brazil Economic Forum em Zurique, no início deste ano.

“Este evento partiu de uma ideia sua [governador Eduardo Riedel], um ano e meio atrás, quando estávamos em Zurique, no Brasil Investment Forum, e o governador, em um café da manhã [...] já preocupado, no melhor sentido, com a realização da COP 30 em Belém do Pará, disse ‘vamos fazer no Mato Grosso do Sul um evento pré-COP, com isso contribuir com ideias, debates, para que este grande evento que acontece no próximo mês de novembro, em Belém, pudesse ser um grande sucesso’, [...], ele foi o autor da grande ideia de estarmos aqui nesta manhã”, contou Dória.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, comentou sobre a importância da realização dessa reunião pré-COP 30 em Mato Grosso do Sul, permitindo que haja um preparo para o Estado representando o Pantanal durante o evento.

“Temos aqui 65% do Pantanal, um bioma de extrema importância como a Amazônia, e nessa condição queremos estar preparados para representar o nosso Estado lá”, disse o líder empresarial.

Longen também destacou o protagonismo de Mato Grosso do Sul no cenário nacional, com a expansão da agroindústria e pela criação de um ambiente receptivo ao investimento sustentável.

“Esse ambiente de negócio tem feito a diferença, fazendo com que as empresas cheguem aqui, são bem recebidas e vêm fazendo os investimentos que nós precisamos”, pontuou.

Nelsinho Trad também discursou, e com um tom descontraído, reforçou a importância do Brasil mostrar para o mundo como ele realmente é. “O mundo precisa ver o que é o Brasil de verdade, e não uma narrativa distorcida”, afirmou.

O senador relembrou um episódio, onde eurodeputados que visitaram o Brasil ficaram surpresos com a preservação ambiental real observada em campo. “Um deles chegou a perguntar se o avião estava voando em círculos, de tanto verde que via pela janela. Disse: ‘Isso tudo é mata nativa?’ Eu respondi: ‘É isso mesmo, é o Brasil que vocês não conheciam’”, contou.

Nelsinho também deu destaque para o acordo Mercosul e União Europeia, reforçando a importância de sua aprovação, mas também dando destaque para observar com cuidado os pontos a serem tratados. “Vamos para uma missão a Estrasburgo agora em junho para tentar assinar esse acordo. Ele pode ser até mais vantajoso para a indústria do que para o agro, e por isso precisa ser analisado com cuidado”, detalhou.

O ex-presidente Michel Temer foi um dos nomes de peso na política brasileira a discursar, e comentou que Mato Grosso do Sul e Pará têm se destacado como “forças motrizes para a preservação do meio ambiente no país”. “Vejo um esforço conjunto entre governos, setor produtivo e sociedade. Isso está em sintonia com a própria Constituição Federal”, acrescentou.

Temer lembrou que o artigo 225 da Constituição de 1988 determina que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e que é “dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

“Estamos aqui colocando a Constituição em prática, com a união da iniciativa privada e do setor público”, afirmou o ex-presidente.

Ele também parabenizou o esforço de Mato Grosso do Sul e estados do Centro-Oeste em participarem da agenda ambiental. “Ver Mato Grosso do Sul sediando esse debate mostra o engajamento regional com uma causa nacional”, comentou.

“O meio ambiente interessa a todos. O Fórum LIDE é um exemplo claro disso”, finalizou.

