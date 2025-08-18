Área queimada no Pantanal cai 98% e focos de calor no Cerrado reduzem 61% em 2025

Com a redução de focos de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado mantém vigilância constante e atuação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) para proteger os biomas pantaneiro e cerrado.

Apesar de o ano apresentar condições climáticas mais favoráveis, a Operação Pantanal 2025 segue ativa, garantindo prevenção, monitoramento e resposta rápida a eventuais ocorrências.

Segundo o major Eduardo Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA), o trabalho do CBMMS não se restringe ao combate direto.

“O Corpo de Bombeiros atua especialmente no contexto de prevenção e proteção, buscando uma resposta efetiva e rápida para evitar a propagação dos incêndios. Além das equipes posicionadas na região do Pantanal, nas bases avançadas e nos quartéis da região, mobilizamos outras equipes nas regiões de Cerrado e Mata Atlântica, com material extra, viaturas extras e efetivo empregado, com o objetivo de melhorar a qualidade da resposta”, explicou.

Operação Pantanal 2025

A Operação Pantanal 2025 já dura 230 dias, com a participação de 111 bombeiros mobilizados em planejamento, operações, logística e geomonitoramento. A descentralização do trabalho, com efetivos em diversos quartéis e bases avançadas, permite reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficácia das ações.

Entre os municípios atendidos estão Dourados, Maracaju, Corumbá, Miranda, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Nova Andradina, Coxim e São Gabriel do Oeste, além das bases avançadas do Amolar, Redário, Lourdes e Coimbra.

Até o momento, a operação contabiliza 197 ações de combate a incêndios, 32 formações de brigadas com 762 pessoas capacitadas e 484 eventos de monitoramento de fogo.

“O Pantanal e o Cerrado são biomas que exigem atenção constante. Estamos com uma estrutura proporcional ao risco observado, com mais de 100 militares prontos para atender qualquer ocorrência. Mesmo com a redução de focos neste ano, permanecemos em alerta total, garantindo a proteção do meio ambiente e da população”, concluiu o major Teixeira.

Redução de focos e áreas queimadas

Entre 1º de janeiro e 13 de agosto de 2025, a área queimada no Pantanal sul-mato-grossense caiu 98,8%, passando de 805,8 mil hectares em 2024 para apenas 13,5 mil hectares.

O Cerrado também apresentou queda expressiva: a área queimada foi reduzida de 79,4 mil hectares para 31,7 mil hectares, enquanto os focos de calor caíram de 1,8 mil para 702.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam ainda que os focos de calor em Mato Grosso do Sul caíram de mais de 5,5 mil para apenas 89 no mesmo período. Segundo o meteorologista Vinícius Sperling, a combinação de chuvas mais distribuídas e ausência de ondas de calor contribuiu para o cenário positivo em 2025.

