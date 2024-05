Guaíba registra menor patamar desde o início das chuvas no RS

De acordo com o levantamento divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul, o Rio Guaíba registrou o menor patamar em oito dias.

O rio alcançou níveis recordes de inundação desde o início das chuvas no estado, no final de abril. Mas na manhã deste sábado (11), o nível do Guaíba chegou a 4,7 metros. O número é o menor desde o dia 3 de maio, quando estava em 4,58 metros.

O levantamento também mostra 78 trechos com bloqueios totais e parciais em 52 rodovias, entre estradas, pontes e balsas no estado.

Os dados são reunidos a partir de informações enviadas pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes, e da Educação. A atualização é feita duas vezes ao dia, às 9h e às 18h.

Segundo os dados divulgados pela Defesa Civil do RS, no total, já são 136 pessoas mortas e 141 desaparecidas. Indivíduos em abrigos por conta das enchentes chegam a 71.398, enquanto outras 339.928 se encontram desalojadas. O número de cidades afetadas pelas chuvas é de 444.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também