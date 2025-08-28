JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito

Um encontro impressionante aconteceu em Bonito no dia 21 de agosto: o guia de turismo Maycon Portilho se deparou com uma sucuri durante uma flutuação em um rio de águas cristalinas da região.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais do profissional, encantando os seguidores.

Nas imagens, a serpente aparece sobre a vegetação à beira do rio. Segundo Portilho, avistamentos desse tipo são mais comuns entre maio e setembro, período de seca em Bonito.

“Máximo respeito e silêncio para nossa rainha passar. Dia de sorte”, comentou o guia ao publicar o vídeo.

Apesar do tamanho impressionante do animal, Portilho reforça que a sucuri não representa perigo para os turistas. “É importante salientar que seguimos um protocolo rigoroso quando há avistamento de fauna, seja qual for o animal. Não tocamos, apenas observamos”, explicou.

Sucuri: gigante inofensiva

A sucuri (Eunectes murinus) é uma das maiores cobras do mundo, podendo chegar a até sete metros de comprimento. Apesar de seu porte, não possui veneno e é uma espécie constritora, que mata suas presas por aperto.

Esses animais são encontrados em rios, lagos e áreas alagadas de diversas regiões do Brasil e cumprem papel importante no equilíbrio dos ecossistemas.

Como agir ao encontrar uma sucuri

Especialistas recomendam algumas precauções em caso de encontro com o animal:

Mantenha distância: observe de longe, sem se aproximar.

Não provoque: evite movimentos bruscos ou barulhos.

Não capture ou mate: além de crime ambiental, é perigoso.

Afaste-se com calma: saia lentamente do local, sem virar as costas.

Acione autoridades se necessário: caso o animal esteja perto de áreas habitadas, contate órgãos ambientais ou o Corpo de Bombeiros.

Conhecer os hábitos da espécie é fundamental, especialmente em regiões onde são mais frequentes. Evitar nadar ou caminhar próximo às margens de rios sem precaução, principalmente ao amanhecer ou no fim da tarde, ajuda a garantir a segurança de turistas e moradores.

