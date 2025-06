JD1TV: Meses após ser salva dos incêndios no Pantanal, onça-pintada dá à luz a filhote

Meses após ser resgatada com queimaduras graves nos incêndios que atingiram o Pantanal em 2024, a onça-pintada chamada Miranda deu à luz a um filhote. Eles foram avistados e surpreenderam as equipes da ONG Onçafari.

Com queimaduras de segundo grau nas quatro patas, a onça passou por um processo de recuperação que durou mais de 30 dias.

Desde setembro de 2024, Miranda vem sendo monitorada após ser devolvida ao habitat natural, já recuperada. O biólogo Marcos Ávila, explicou ao g1, que as movimentações de Miranda começaram a indicar um possível comportamento maternal.

“Ela ficou em uma área de mata por mais de seis dias seguidos, depois passou a circular em torno do mesmo ponto, comportamento típico de fêmeas com filhotes recém-nascidos”, explica.

Durante semanas, a equipe acompanhou o felino por sinais do rádio-colar, até que armadilhas fotográficas instaladas no local confirmaram a suspeita: ela foi registrada pela primeira vez ao lado do filhote.

Armadilhas fotográficas são câmeras ativadas por sensores de movimento ou infravermelho, usadas há décadas na pesquisa ecológica para registrar imagens de animais silvestres sem a presença de pesquisadores.

A imagem marca um novo capítulo na trajetória de Miranda e representa o sucesso do trabalho de resgate, reabilitação e monitoramento da fauna afetada pelos incêndios. “É um presente para todos que se uniram pela recuperação do Pantanal”, afirmou a equipe do Onçafari.

