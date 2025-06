JD1TV: Onça-pintada é flagrada atacando jacaré em rio no Pantanal

Uma rara cena da vida selvagem foi registrada na última sexta-feira (13) no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal mato-grossense.

Uma onça-pintada foi flagrada mergulhando no Rio Três Irmãos e atacando de surpresa um jacaré de cerca de 35 kg. O registro foi feito pelo biólogo e guia de turismo João Marcelo Rocha Biagini.

Nas imagens, o felino, um macho conhecido como Bororo, aparece camuflado na vegetação à beira do rio. Ele se aproxima silenciosamente da presa, nada com precisão e ataca o réptil por trás, iniciando uma luta submersa.

Pouco depois, sai da água com o jacaré já dominado na boca.

Bororo tem cerca de oito anos e pesa aproximadamente 110 kg, mais de três vezes o peso do jacaré capturado. Segundo Biagini, flagrantes como esse são raros, especialmente durante o período de cheia, quando o nível dos rios está mais alto e os felinos tendem a se manter discretos.

"Não dá pra dizer que é comum. Eu passo praticamente toda a temporada no rio com turistas. No ano passado, fiquei mais de 150 dias; neste ano, devo chegar a quase 200. Já vi bastante coisa, mas tem gente que vem e não vê nenhum ataque", relatou o biólogo

No mesmo dia e local, outra onça-pintada, apelidada de Medrosa, também foi vista tentando caçar um jacaré. O flagrante foi feito pelo biólogo e guia de turismo Marcos Ardevino. Desta vez, a onça salta de uma árvore em direção ao rio ao perceber a aproximação do réptil. Apesar da investida, o jacaré conseguiu escapar.

