Meio Ambiente

JD1TV: Onça-pintada é vista fugindo de área de incêndio em parque entre Costa Rica e Alcinópolis

Mais de 3 mil hectares do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari já teriam sido atingidos pelo fogo

03 outubro 2025 - 19h11Brenda Assis
O animal foi visto fugindo do fogoO animal foi visto fugindo do fogo   (Reprodução/Redes Sociais)

Uma onça-pintada foi flagrada fugindo do incêndio do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, entre Alcinópolis e Costa Rica. O flagra foi feito pelo brigadista Franklyn Daniel.

Conforme o site O Correio News, mais de 3 mil hectares já teriam sido atingidos pelo fogo. Ao publicar o vídeo, o profissional detalhou que o animal estaria com sede.

“Uma onça com sede, perdida em meio às chamas que consomem o Parque Nacional das Nascentes do Taquari. Milhares de hectares já foram destruídos, mas a esperança ainda resiste. Entre cinzas e medo, nasce a união: brigadistas, prefeitura e produtores rurais de mãos dadas para proteger a vida e a terra que nos sustenta.”

O incêndio atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari desde o dia 19 de setembro. A prefeitura de Alcinópolis detalhou que a situação está crítica e o fogo descontrolado. Além disso, o local é de difícil acesso, o que dificulta o trabalho dos profissionais.

Assista ao vídeo:

 

