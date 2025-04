JD1TV: Pescadores flagram mãe onça e filhotes nadando no Rio Taquari

O que era para ser apenas uma tranquila manhã de pescaria se transformou em um momento inesquecível neste domingo (27), em Coxim, quando três onças-pardas foram flagradas atravessando o Rio Taquari por um grupo de pescadores, que registrou a cena.

O vídeo do encontro mostra a surpresa dos pescadores ao avistarem os felinos nadando. "É onça!", disseram. E logo perceberam que não era apenas uma: "É três, moço!", exclamaram.

Durante a travessia, os pescadores, ao perceberem a presença dos animais nas proximidades, demonstraram respeito e cautela, orientando uns aos outros a manter distância para não assustá-las ou colocar ninguém em risco.

Pelas imagens, é possível notar que se tratava de uma fêmea com dois filhotes, o que torna o momento ainda mais raro. "É a mãe com os filhotinhos", comentaram.

As imagens foram feitas pelo Rancho do Léo, rancho pesqueiro às margens do Rio Taquari.

