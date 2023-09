JD1TV: Para celebrar o 'Dia Municipal das Araras', Capital recebe plantio de mudas

Com foco na preservação de espécie e da fauna, o Instituto Arara Azul, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e de empresas privadas, fez o plantio simbólico de mudas em comemoração ao Dia Municipal de Proteção das Araras, instituído pela Lei n. 6.567 que reconhece Campo Grande como a Capital das Araras.

A ação ocorreu no canteiro central da Avenida Rita Vieira e contou com participação dos moradores e crianças da região, além disso o Instituto fez ainda a entrega do certificado da adoção de filhotes de araras.



A diretora executiva do Instituto Arara Azul, Elize Mense, falou da importância de envolver a população na ação e destacou a adoção simbólica da espécie para a preservação. “Estamos na 4ª edição onde pessoas e empresas podem participar, adotar e colaborar financeiramente para que o projeto de pesquisa e preservação continue”.



Ainda de acordo com a diretora, os padrinhos recebem um certificado, uma certidão de nascimento com o nome do filhote que escolheu e relatórios regulares sobre o estado das aves. Para adotar, é necessário que a pessoa acesse o portal institutoararaazul.org.br ou visite a Sede do Instituto.

A Plan Loteamentos é uma das empresas parceiras e a gerente de aprovações, Giovanna Zarour, conta que desde 2020, a empresa participa das ações do Instituto. “Em 2020 adotamos duas araras, em 2021 demos continuidade ao projeto e 2022 fizemos a adoção de quatro aves, Xingu, Catarina, Juca e Pistache. Desde quando nós conhecemos o Instituto a gente se apaixonou de primeira, pois é uma organização que preserva nosso meio ambiente, nossas araras que é o coração Mato Grosso sulSul”.



Entre as espécies, foram plantadas mudas de Manduvi, Sete Copas, Genipapo, Pindô e Canafístula, importantes árvores, na alimentação, reprodução e criação de ninhos de araras:

