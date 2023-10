MPMS investiga mortes de bovinos e danos ambientais em fazendas de Jaraguari

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está investigando duas fazendas localizadas em Jaraguari, que envolve possíveis atos de maus-tratos contra animais domésticos e danos ambientais. As fazendas são alvo de um Inquérito Civil.

Segundo as informações do MPMS, uma das fazendas já recebeu uma autuação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais). A autuação visa responsabilizar o proprietário da fazenda diante da gravidade dos danos que foram constatados.

O MPMS alega que, entre os problemas encontrados nas fazendas, está a falta de fornecimento de alimentos essenciais para os animais. Isso teria contribuído para a morte de aproximadamente 47 bovinos, apesar de haver uma quantidade considerável de suplementação mineral e ração para gado estocados em uma das propriedades rurais.

Outros apontamentos incluem a ausência de cochos adequados para a hidratação dos animais e a falta de cercas na invernada para impedir que se aproximassem de uma Área de Preservação Permanente (APP) em busca de água. A situação teria causado danos à área e a morte de vários animais.

O local sob investigação foi fiscalizado pela Polícia Militar Ambiental. A Promotoria de Justiça de Bandeirantes é responsável pela condução da investigação, e o promotor Gustavo Henrique Bertocco de Souza é o responsável pela investigação.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também