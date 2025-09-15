MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica

A oitava edição da Operação Mata Atlântica em Pé começa nesta segunda-feira (15) , a maior ação de combate ao desmatamento ilegal no bioma Mata Atlântica. A operação reúne 17 estados de quatro regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Entre os estados participantes estão Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, com fiscalizações remotas e presenciais que vão até 25 de setembro.

As ações são coordenadas pelos Ministérios Públicos, em parceria com órgãos ambientais, para fiscalizar alertas de desmatamento, medir áreas ilegais e aplicar multas. A expectativa é controlar e punir os responsáveis pela devastação ambiental.

Em 2024, foram identificados 19,5 mil hectares desmatados ilegalmente, com multas somando R$ 143,1 milhões, o maior valor já registrado na operação.

O trabalho usa tecnologias como imagens de satélite, sistema Mapbiomas Alerta e o Atlas da Fundação SOS Mata Atlântica para monitorar os desmatamentos. As equipes identificam responsáveis, verificam licenças ambientais, lavram autos de infração e embargam áreas, buscando cessar as práticas ilegais e promover a reparação dos danos ambientais.

Ao final da operação, no dia 26 de setembro, será divulgado um balanço com os resultados da ação, em evento online.

Segundo o Promotor Alexandre Gaio, o uso constante de tecnologia e a cooperação entre órgãos têm sido essenciais para a redução do desmatamento na Mata Atlântica, contribuindo para a proteção desse importante bioma.

