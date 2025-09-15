Menu
Meio Ambiente

MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica

Ao final da ação, no dia 26 de setembro, será divulgado um balanço com os resultados das atividades

15 setembro 2025 - 10h24Sarah Chaves    atualizado em 15/09/2025 às 11h36

A oitava edição da Operação Mata Atlântica em Pé começa nesta segunda-feira (15) , a maior ação de combate ao desmatamento ilegal no bioma Mata Atlântica. A operação reúne 17 estados de quatro regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Entre os estados participantes estão Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, com fiscalizações remotas e presenciais que vão até 25 de setembro.

As ações são coordenadas pelos Ministérios Públicos, em parceria com órgãos ambientais, para fiscalizar alertas de desmatamento, medir áreas ilegais e aplicar multas. A expectativa é controlar e punir os responsáveis pela devastação ambiental.

Em 2024, foram identificados 19,5 mil hectares desmatados ilegalmente, com multas somando R$ 143,1 milhões, o maior valor já registrado na operação.

O trabalho usa tecnologias como imagens de satélite, sistema Mapbiomas Alerta e o Atlas da Fundação SOS Mata Atlântica para monitorar os desmatamentos. As equipes identificam responsáveis, verificam licenças ambientais, lavram autos de infração e embargam áreas, buscando cessar as práticas ilegais e promover a reparação dos danos ambientais.

Ao final da operação, no dia 26 de setembro, será divulgado um balanço com os resultados da ação, em evento online.

Segundo o Promotor Alexandre Gaio, o uso constante de tecnologia e a cooperação entre órgãos têm sido essenciais para a redução do desmatamento na Mata Atlântica, contribuindo para a proteção desse importante bioma.

