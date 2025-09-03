Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Meio Ambiente

JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas

Cientistas localizam ninho de casal de harpias em Corumbá

03 setembro 2025 - 16h08Carla Andréa

A descoberta de um ninho de harpias (Harpia harpyja), também conhecidas como gaviões-reais, em Corumbá (MS), no coração do Pantanal, representa um marco histórico para a pesquisa científica e a conservação da espécie em 2025.

O registro encerra uma espera de mais de 10 anos e pode abrir caminho para novos avanços no entendimento do comportamento dessa que é considerada a maior águia do planeta.

Como o ninho foi localizado

A expedição ocorreu em julho deste ano, durante o período reprodutivo da espécie. O biólogo e fotógrafo Gabriel Oliveira de Freitas, que atua na região do Maciço do Urucum, relatou que em 11 de julho foi identificado um possível ninho.

A confirmação veio no dia seguinte, quando um casal de harpias foi flagrado levando ramos para a estrutura, sinal de preparação para a reprodução.

“Amanhecemos o dia na frente do ninho. Por volta das 8h da manhã o casal chegou trazendo mais ramos para reformar o ninho se preparando para o período reprodutivo”, explicou Gabriel.

A maior águia do mundo

Com até 2,20 metros de envergadura, a harpia é uma das maiores aves de rapina do planeta, dotada de garras extremamente poderosas.

Seu comportamento reservado, com preferência por matas fechadas e áreas de difícil acesso, torna rara a observação na natureza.

O ciclo reprodutivo é lento: a fêmea põe dois ovos, mas geralmente apenas um filhote sobrevive. A incubação dura cerca de 56 dias e o filhote pode depender dos pais por até dois anos, o que faz com que a espécie se reproduza apenas a cada três anos.

O ninho encontrado em Corumbá chama a atenção por estar em uma árvore mais baixa que o habitual, embora ainda em uma área de difícil acesso.

Importância ecológica e conservação

Predadora do topo da cadeia alimentar, a harpia ajuda a controlar populações de mamíferos arborícolas, mantendo o equilíbrio do ecossistema.

Por depender de grandes extensões de floresta para sobreviver, é considerada uma espécie-bandeira para a conservação das matas tropicais.

Apesar disso, sofre pressão do desmatamento, da caça ilegal e da perda de habitat. Atualmente, está classificada como “quase ameaçada” na lista nacional do ICMBio e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). No Mato Grosso do Sul, a ave aparece na categoria “ameaçada”.

Assista:

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito
Meio Ambiente
JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito
Lula participou, em Bogotá, na Colômbia, do encontro de líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
Meio Ambiente
Lula cobra financiamento robusto para combate às mudanças do clima
Bombeiros monitoram o Pantanal durante a Operação Pantanal 2025
Meio Ambiente
Área queimada no Pantanal cai 98% e focos de calor no Cerrado reduzem 61% em 2025
Instituto Arara Azul promove 1&ordm; Big Day das Araras Azuis com participação aberta em três países
Meio Ambiente
Instituto Arara Azul promove 1º Big Day das Araras Azuis com participação aberta em três países
Gambá encontrado
Polícia
Gambá surpreende funcionária de salão em Campo Grande
Operação Prolepse reduz queimadas e fortalece prevenção ambiental em MS
Meio Ambiente
Operação Prolepse reduz queimadas e fortalece prevenção ambiental em MS

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Marli Josefa era lotada no presídio feminino de Campo Grande
Polícia
Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande