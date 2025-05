JD1TV: Onça-pintada capturada após ataque no Pantanal segue em observação no CRAS

Em situação estável, a onça-pintada, capturada no dia 24 de abril na região do Touro Morto, no Pantanal, permanece sob cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

O felino, que atacou e matou o caseiro Jorge Ávalos, o 'Jorginho', de 60 anos, no dia 21 de abril, está sendo monitorado por uma equipe especializada.

Segundo o 5º boletim veterinário, o animal se encontra ativo, especialmente durante o período noturno — comportamento típico da espécie. A onça está se alimentando de forma adequada, permanece alerta e consciente, sem sinais aparentes de debilidade.

Desde a captura, feita pela Polícia Militar Ambiental e técnicos do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a onça vem sendo avaliada quanto ao estado de saúde e ao comportamento.

O objetivo é determinar as condições futuras do animal, que pode passar por reabilitação ou permanecer sob custódia, a depender do risco que representa.

